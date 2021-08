Bumilis na ba ang Edsa?

Sa ayaw at sa gusto natin, sinasalamin na EDSA ang kalagayan trapiko sa Pilipinas.

Ang 23.8 kilometro ng EDSA (Epifanio de los Santos Avenue) ay dumadaloy sa 6 na siyudad ng Caloocan, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Makati, and Pasay. Ang hilagang dulo nito ay Bonifacio Monument Circle sa Caloocan City, at Globe Rotunda ng SM Mall of Asia sa timog.

Bago ang pandemya, larawan ng kaguluhan ang EDSA. Libu-libong provincial at city buses ang nag-uunahan sa pagkuha ng pasahero sa mga major intersection ng EDSA. Dito nagkakabara-bara ang trapiko. May pumapasadang jeepney sa ilang bahagi ng EDSA. Ang mga motorsiklo naman at pribadong sasakyan ay nagsisiksikan sa natitirang espasyo.

Ayon sa Metro Manila Development Authority (MMDA), ang average speed sa EDSA ay naitala sa 11 kph bago dumating ang Covid-19. Lumala eto dahil sa mga aberya sa train ng MRT3, at napilitang lumipat sa mga bus, taxi at TNVS.. Bagama’t dinisenyo ang EDSA para sa 288,000 kada araw, lumagpas na sa kapasidad eto at umabot na sa 405,000.

Kaya naman, target ng maraming traffic management scheme ang EDSA. Pinakahuli ang EDSA Decongestion Program ng DPWH at DOTr; bahagi ng Build Build Build Program.

Sa bahagi ng DPWH, 14 na kalsada at siyam na tulay ang itatayo at aayusin upang mabawasan ang mga sasakyan na gagamit ng EDSA. Kamakailan lang ay magkasunod na binuksan ang tulay ng Sta Monica-Lawton sa pagitan ng Pasig at BGC, at ng Estrella-Pantaleon sa pagitan ng Mandaluyong at Rockwell Makati. Sa estimate ng DPWH, aabot sa 30,000 sasakyan ang gagamit ng Sta-Monica-Lawton, at 50,000 naman sa Estrella-Pantaleon.

Binuksan din ang Skyway Stage 3 na naging alternatibo sa mga nagmamadaling tumawid ng Metro Manila. Sa monitoring ng Skyway, umabot sa 100,000 ang dumadaan dito noong wala pang toll fee; bumaba eto sa 60,000 noong simulan na ang paniningil ng toll.

Sa unang mga buwan ng lockdown kung saan ipinagbawal ang mga public transportation at paglabas ng mga indibiduwal maliban sa mga essential workers, sinamantala ng DOTr ang pagkakataon habang walang mga bus na pumapasada para ilatag ang EDSA BUSWAY. Eto ang exclusive lane para sa mga bus na inilagay sa loob na bahagi ng EDSA, mula sa Monomento hanggang sa PITX. Ang biyahe ngayon sa dulo’t dulo ng EDSA ay bumilis sa 45 min – 1 oras na lang.

Dahil din sa pagdami ng nagbibisikleta sa panahon ng pandemya, nilagyan din ng exclusive bike lane ang pinaka-kanan na bahagi ng EDSA. Nakabawas din eto sa mga gagamit ng bus at pribadong sasakyan.

Patuloy ang rehabilitasyon ng MRT3 na matatapos sa December 2021. Pero ngayon pa lang, dalawampu’t dalawa (22) train na ang tumatakbo araw-araw. Yung dating 30kph na takbo ng train bumalik na sa 60 kph ang bilis ng MRT3 pagkatapos palitan ang mga lumang riles. Dahil dito, unti-unting bumabalik ang mga pasahero sa train.

Sa pinakahuling bilang ng MMDA noong Hulyo 2021, umabot na sa 399,000 sasakyan ang gumagamit ng EDSA. Pero napansin ng ahensiya na mabilis na ang daloy ng trapiko sa 27 kph kumpara sa11 kph noong wala pang pandemya.

Eto na kaya ang inaasam na pagbilis ng biyahe sa EDSA?