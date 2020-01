Bumalik sa bisyo: Ai-Ai napagod na sa pagtulong kay Jiro

Sa nangyari nga kay Jiro Manio, pare-pareho ang tanong ng mga tao, nasaan si Ai-Ai delas Alas?

Si Ai-Ai na tuma­yong nanay-nanayan ni Jiro nu’ng panahong lugmok na lugmok ito sa buhay. Ano na ang nangyari sa kanila? Pinabayaan na ba ni Ai-Ai si Jiro?

Anyway, kahapon nga ay nagsalita si Ai-Ai sa pamamagitan ng kanyang Instagram account. Heto nga ang pahayag ni Ai-Ai:

“Sigurado maraming opinion, tanong-tanong, nasaan na ako, pinabayaan ko ba, ano bang ginawa ko?

“Gusto ko na sa akin na manggaling ng diretso, para hindi na magulo pa.

“Kaya ako nagsalita para malinawan, ano ang nangyari kay Jiro?

“After nu’ng maging palaboy siya, after that ni-rehab ko si Jiro sa Q.C. Ayoko na sana sabihin, pero marami ang nagtatanong sa inyo, na medyo may kamahalan. Siguro nasa P60K month siya noon, tumagal siya roon ng 6 o 8 months.

“Kumpleto siya roon, doctor, gamot, injection, nurses. Kumpleto siya roon.

“And then, dumating ang time na sabi sa akin ng doctora niya na puwede na siya lumabas. So, nung lumabas siya sa first rehab niya, sabi ko sa kanya, kung gusto niyang magtrabaho, ang ganda sana bumalik siya sa pag-aartista. Dahil doon po alam naman natin na magaling siyang artista, madali siya makakaipon, para matulungan niya ang pamilya niya.

“Tapos po, after noon, siguro mga after one week, dapat gagawin ang buhay niya sa Magpakailanman. Pumirma na kami ng kontrata na gagawin at siya rin ang gaganap.

“After 2 hours, nag-text siya sa akin. Pero after ng rehab niya kinuha ko pa siya ng condo, kasama nga kapatid niya. Para malapit siya sa GMA kung artista na siya, para disente ang titirhan niya, para fresh start.

“Pero, nag text siya sa akin, na sabi niya, ayaw na niyang mag-artista. Sabi ko, patay tayo riyan, kakapirma pa lang, ayaw na. Then, nakumbinsi ko siya, pumayag naman, pero after 30 minutes, ayaw na naman. So, parang naisip ko, parang hindi pa magaling si Jiro.

“Kinonsulta ko ang doktora niya, para ano ang gagawin. At nag-decide na ako na ayaw pa niyang mag-artista at hindi pa siya magaling. Kasi kung ano-ano tini-text niya sa akin, minsan tungkol sa Olympics, minsan tungkol sa mag-align na raw ang Pluto sa Mars. So, nag-decide ako na ibalik siya sa rehab.

“That time malayo na ang lugar, para hindi siya ma-stress, at dinala ko siya sa Bataan. Doon nagtagal siya, from 2016 to 2017 hanggang first quarter ng 2018, at nandun siya sa Bataan.

“Medyo gumaling naman­ siya, nakiki-cooperate naman­ siya. And dumating sa point na puwede na siyang lumabas sa vicinity ng Bataan. Para wala rin stress, hindi siya nababarkada.

“Until dumating ang time na tini-text na ako ng mga taga-rehab, na sabi nga nila puwede na raw umalis-alis si Jiro, para makasalamuha sa ibang tao.

“Until nagpaalam siya sa akin na uuwi na siya sa bahay nila. Parang ang dating sa akin, puwede na siyang lumabas, kasi nakakapagpaalam na siya na uuwi siya papunta sa bahay nila sa Metro Manila.

“Nag-double check ako sa rehab, parang pinayagan naman siya. Hindi ko na masyadong matandaan, pero puro text na lang kami. Parang in-assume ko na okey na ang lahat sa kanya.

“Pero bumabalik pa rin siya sa Bataan, until may nagsumbong sa akin na nagma-marijuana siya ulit. So, sinabi ko, wala na ito, pakiramdam ko lahat ng binuhos ko na effort, tulong, panga­ral, suporta sa pamilya, parang natapon na lang ng ganun.

“Kasi, nasa rehab ka, nagma-marijuana ka. Napagod na ako.

“After ilang days, ilang weeks, nagsabi na siya sa akin na, ‘Mama lalabas na ako ng rehab’. So, ako nawalan na ako ng pag-asa, na wala, hindi na magbabago si Jiro. “Nung ni-rehab ko siya 23 years old siya, ngayon 26 na siya, matanda na siya, hindi na siya 17 o menor de edad.

“So, sabi ko, tama na yung nagawa ko para sa kanya, na nung nagpaalam siya, block ko na siya, hindi ko na siya pinansin. Ano pa magagawa ko, yun ang gusto niya, matanda na isya.

“So, pakiramdam ko rin okey na siya. Until nawalan na kami ng communication ng matagal, at heto nga ang nangyari sa kanya.

“So ako bilang nanay-nanayan niya, siguro naman alam ng nasa Itaas, kung anong effort ang nagawa ko at naitulong ko sa kanya.

“Na sana pinahalagahan niya, at sana ang pamilya niya rin kahit papaano sinuportahan siya sa lahat ng bagay, na siguro hindi siya nga­yon nandito sa ganiyang sitwasyon.

“Ako po siguro ang pinakamagagawa ko na lang ngayon ay magdasal, at ihingi ko na malinawan ang isip niya. Na kung ano man ang mangyari sa kanya, sana ay matuto siya sa lahat ng pinagdaanan niya.

“At dumating ang punto na talagang kung ano ang gusto niya noon, ayaw na niya mag-artista, dahil mas gusto niya pumunta sa Japan, hinanap ko pa ang tatay niya, pero may tradis­yon o rule ang Japan na pag 18 na, hindi na sagot ng family. “And I think, parang may tampo rin ang tatay niya sa kanya.

“So yan po ang istorya, at sana ipagdasal niyo siya na malampasan niya ang lahat ng nangyari sa kanya. And doon sa mga magja-judge sa akin, God bless po, alam ng nasa Itaas kung ano ang laman ng puso ko at kung ano talaga ang ginawa ko kay Jiro para mapabuti siya,” ang mahabang litaniya ni Ai-Ai.