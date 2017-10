Bulok na jeep wawasakin sa Enero

By Armida Rico

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Simula sa Enero 2018, ipatutupad na ng Inter-Agency Council for Traffic (IACT), Department of Transportation (DOTr) at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang pagsalang sa lahat ng uri ng behikulo sa Motor Vehicle Inspection System (MVIS).

Uunahin sa inspeksyon ang mga pampasaherong jeep at kung ikaklasipika silang bulok at mapanganib sa mga mananakay ay namumuro itong wasakin na lamang upang hindi na makabalik sa kalsada.

Ang hakbang na ito ay pagsunod sa mahigpit na kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte, na dapat ay wala na aniya siyang makikitang bulok na jeep na pumapasada sa mga lansangan pagsapit ng Enero 1, 2018.

Ang MVIS ay bahagi ng programa ng pamahalaan hinggil moder­nisasyon ng transportation sa buong bansa, subalit uunahin lamang munang ipatutupad ito sa Kalakhang Maynila.

Sa pamamagitan ng MVIS, dito ay masusuri kung ang isang sasakyan ay pwede pang gamitin, dahil susuriin nito ang gulong, brake, emmission, mga ilaw at iba pang parte ng sasakyan.

Sa datus ng DOTr, 98 porsiyento ng mga jeep na bumabagtas sa kalsada ay pawang mga bulok.

Nabatid na nasa 26 na machines, na nagkakaha­laga ng nasa P790 milyon ang nakatadang dumating para siyang gagamitin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng MVIS.

Nakasaad sa programa ng modernisasyon, lahat aniya ng bulok na mga sasakyan, partikular ang jeep ay magiging scrap, dadalhin ito sa junkshop at wawasakin.

Babayaran naman ng gobyerno ang tatamaan sa naturang programa at sila ang unang prayoridad na makakapag- avail para sa benepisyong makapag-loan ng sasakyang gagamitin nila sa pamamasada at wala aniya itong downpayment.