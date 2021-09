Bully sa mga resource person! Gordon mas swak sa sedition – Panelo

Ibinalik ng Malacañang kay Senador Dick Gordon ang bintang nito na “inciting to sedition” sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang magpapasya kung dadalo o hindi ang kanyang miyembro ng gabinete sa imbitasyon ng Senado sa mga imbestigasyon.

Sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo na ang komite ni Gordon ang guilty sa inciting to sedition at hindi ang presidente.

Nakikita aniya ng publiko kung paano pinapahiya at hina-harass umano ni Gordon ang mga ipinapatawag sa im¬bestigasyon ng kanyang komite at hindi pinapayagang makapagsalita ng maayos dahil mas marami itong nasasabi kaysa sa resource person.

Sa halip aniya na matutukan ng mga opisyal ng ehekutibo ang pagtugon sa COVID-19 pandemic ay mas nauubos ang oras sa pagdalo sa imbestigasyon ng senado.

“The remarks of Senator Gordon against the President in inciting to sedition may thus actually refer to his committee. It is them who have been restraining the executive branch to do its work, including addressing the present pandemic, by compelling key officials to a hearing which has been described by many as an “investigation in aid of legislation”,” ani Panelo.

Kinikilala ng kalihim ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-imbestiga salig sa Konstitusyon subalit dapat gawin ito ng maayos sa halip na tratuhing parang hindi mga opisyal at tinatanggalan ng dignidad ang mga pinapaharap sa imbestigasyon.

“It behooves Congress to keep itself in check in its ostensible conduct of official business, lest it transgress the limits prescribed by the Constitution,” dagdag ni Panelo. (Aileen Taliping)