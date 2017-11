Maraming umalma sa pagkatalo ng Adamson sa defending champion De La Salle, halo-halong emosyon.

Pero bukod sa estilo ng laro ng Green Archers, sa tingin ng nakararami ay natulungan ng mga referees ang mga taga-Taft.

I'm all for fair play, but I'm not gunna watch this game if the UAAP reps r getting paid by la salle haha it's a joke fareal 😂 major run with the refs lmao 🤣 #ismellsomethingcooking — Maverick Ahanmisi (@CaLi_LuvsME) November 18, 2017

Hey la salle, I hope you guys are treating the refs to a good ass dinner after the game. Cuz they definitely fed y'all tonight lol #yallstayeatin — Maverick Ahanmisi (@CaLi_LuvsME) November 18, 2017

Gamit ang Twitter, ini­labas ni PBA cager Mave­rick Ahanmisi ang pagkadismaya sa napanood na laban ng team ng kanyang kapatid na si ­Jerrick sa Adamson kontra DLSU.

“I’m all for fairplay but I’m not gonna watch this game if the UAAP refs are getting paid by La Salle. It’s a joke for real,” tweet ni Rain or Shine guard Maverick.

“Hey La Salle I hope you guys are treating the refs to a good dinner after the game cause they defi­nitely fed ya’ll tonight,” Hindi nakuntento si Maverick, matapos banatan ang La Salle at refe­rees ay si Kib Montalbo naman ang kanyang bina­lingan.

“Hey @kibmontalbo idc, you better hope I don’t catch you outside bruh lol.” tweet ni Mave­rick. “I love how I tweet a ‘controversial’ tweet just to get followers and retweets.

“You think I really care about @kibmontalbo? He was doing he’s supposed to do. Bully people. Lol. My brother will tell you I don’t baby him.”

Buong larong hindi tinantanan ni DLSU skipper Montalbo si Jerrick.





Ayon kay Soaring Falcons head coach Franz Pumaren, puro bangga at tulak ang inabot ni Jerrick sa kanyang mga bantay pero hindi ito tinatawagan ng referees.

Isa sa mga sinita nina Pumaren at Maverick ang free throw attempts ng Adamson, may lima ang Falcons laban sa 39 ng Green Archers.

“5 free throws the whole game? Cmon now lol that’s a joke,” mula pa rin sa tweet ni Maverick.

“I pity my players. They worked so hard for this. But I guess, you saw the game. I don’t have to elaborate it,” wika ni Pumaren. “Malakas na nga sila tapos… di ba?”

Sumampa ang DLSU sa championship round matapos nilang kalusin ang Adamson University, 82-75, noong Sabado sa Araneta Coliseum.