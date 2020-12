Bullish Desire nanilat

Lulugo-lugo agad ang karamihang liyamadista nang hindi sukat akalaing makasilat sa last 100 meters si Bullish Desire sa Pasay City Barangays Trophy Race na nilargang unang karera Linggo sa Metro Turf Club sa Malvar-Tanauan, Batangas.

Hindi nagmadali sa largahan si class A jockey Mark Angelo Alvarez at Bullish Desire sa bandang likuran. Bakbakan sa unahan sa far turn ang My Way at Wiling Willie. Kinopo ni Wiling Willie ang bandera sa home turn, pero pagsapit ng huling 100 metro, biglang isinigaw ng race caller ang Bullish Desire na malakas ang arangkada kaya unang tumawid ng meta.

“Parang sibat na lumampas si Bullish Desire kay Wiling Willie, dehado pa, talo ako pero masaya kasi ang gandang laban nang napanood ko,” saad ni Christopher Lureca, mananaya sa Off-Track.

Tumiyempo si Bullish Desire ng 1:27.2 minuto sa 1,400 meter race, na nagkaloob sa may-ari sa kanya na si Allan Keith Castro ng added prize na P30,000. Sumegundo si Wiling Willie, tersero si Malatan Og Falls habang pang-apat si Lady Khaleesi. (Elech Dawa)