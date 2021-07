Bulkang Taal puputok uli anumang oras – Phivolcs

Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ng isa pang pagsabog ng Taal Volcano ang maaaring mangyari ano mang oras.

Ayon sa Phivolcs ang kanilang inaasahang pagsabog ay gaya nang nangyari nakaraang Linggo at hindi pa ang katulad noong taong 2020.

Patuloy ang aktidad ng Taal kung saan sa loob ng 24 oras ay nakapagtala ng 26 volcanic earthquakes at naitala rin ang pinakamataas na ibinugang sulfur dioxide (SO2) gas na nasa 22,628 tonnes.

Ipinaliwanag ng Phivolcs na ang mataas na SO2 emission ay indikasyon na mayroong magmatic extrusion sa main crater na maaaring humantong sa pagsabog

“Some of these earthquakes were reportedly accompanied by rumbling and weakly felt by fish cage caretakers off the northeastern shorelines of Volcano Island. With this, an eruption similar to the 1 July 2021 event may occur anytime soon,” ayon sa Phivolcs

Noong July 1, itinaas ng Phivolcs ang alert level 3 nang magkaroon ng phreatomagmatic eruption na tumagal nang 5 minuto.

Nagbabala rin ang Phivolcs na posibilidad ng pagkakaroon ng volcanic tsunami kung magpapatuloy ang pagsabog kaya naman mahigpit na inirerekomenda ng ahensiya ang evacuation sa high-risk areas sa Batangas kabilang ang Barangay Bilibinwang at Banyaga sa munisipalidad ng Agoncillo at Barangays Buso-buso, Gulod, Bugaan East sa bayan ng Laurel. (Tina Mendoza)