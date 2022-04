Bulkang Taal, alert level 2 na

Mula sa Alert Level 3, ibinaba na sa Alert Level 2 ang status alert sa Taal Volcano.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang pagbaba ng alert level ay resulta ng paghupa ng aktibidad sa Taal sa nakalipas na araw.

Marso 26 nang itaas sa Alert Level 3 ang status ng bulkan matapos ang naitalang mga phreatomagmatic eruption. Sa talaan ng Phivolcs mula Marso 26 hanggang Marso 31 ay nagkaroon ng kabuuang 6 na pagsabog at sa nakalipas na 2 Linggo ay bumaba na rin ang volcanic degassing sa Main Crater at naitatalang pagyanig.

Ang lumalabas na sulfur dioxide (SO2) ay bumaba na din kung saan mula sa 21,211 tonnes/day ay naging 103 tonnes/day na lamang kahapon.

“Recent volcanic gas emissions suggest that the potential for eruptive activity at present is low,” ayon sa Phivolcs. (Tina Mendoza)