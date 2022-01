Bulanadi sokpa sa pamimingwit

KAKAIBANG hobby muna ang pinagkakaabalahan ni Gilas cager Allyn Bulanadi, ito ay nang pasukin nito ang mundo ng pamimingwit ng isda.

Makikita sa kanyang social media account na sumali ito sa mini fishing/jigging tournament at nakakuha ito ng parangal matapos makabingwit ng 29kgs. bigat na isda.

“Congrats Angler Allyn Bulanadi for winning the first Drag Adik mini tournament circuit sponsored by Ryoshi Pro Outfitters. He landed his first yft at 29kg for the win. Congrats ally!” saad sa caption.

Magugunitang kabilang si former San Sebastian shooter Bulanadi sa Gilas ngunit hindi pa nakaka-aksiyon matapos ang natamong shoulder injury. (Aivan Episcope)