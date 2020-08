Bulakenyo sinoli cash aid sa totoong may-ari

Hinangaan sa kanyang katapatan ang isang taga-Santa Maria, Bulacan na hinanap ang totoong benepisyaryo ng napadpad sa kanyang Social Amelioration Program (SAP) aid.

Binahagi ng Department of Social Welfare and Development ang kabutihang-loob ni John Hendrick Contreras nang dumulog ito online para hanapin ang totoong may-ari ng ayuda na natanggap niya sa kanyang GCash account.

“Kung sino man po nakakakilala sa kanya na taga Barangay Catmon, Sta. Maria, Bulacan, please po paki message po ako. Alam ko pong need na need niyo ito mukhang nagkamali po kayo ng lagay ng number at sa akin pumasok ito,” ani Contreras sa Facebook post.

Sa tulong ng ibang netizen, naging daan ito para matunton niya si Eduardo Hernandez, ang tunay na benepisyaryo ng perang ayuda.

“Nag kita na po kame ni Tatay Eduardo at na claim na din po niya yung ayuda na para sa kanya talaga, alam ko po na malaking malaking tulong po yan sa inyo. Godbless po sa buong pamilya niyo at sa mga tumulong na mag-share and mention para mahanap yung mga anak ni Tatay Eduardo. Stay safe po sa buong pamilya nyo,” update ni Contreras sa FB.