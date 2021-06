Bulag na Asian naakyat Mount Everest

Sa kauna-unahang pagkakataon, isang bulag na Asian mountaineer ang matagumpay na nakaakyat sa may 8,849-metrong taas na Mount Everest.

Si Zhang Hong, 46-anyos, ang unang Asian na may kapansanan sa paningin na nakaakyat sa Mount Everest. Pangatlo naman siya sa buong mundo.

Noong Lunes, naakyat ni Hong na tubong Chongqing, China, ang pinakamataas na bundok sa mundo.

Kasama niyang nakabalik sa base camp ang mountain guide na si Quang Zi at mga native na sina Sherpas Lhakpa Sherpa, Dawa Wongchu Sherpa at Samden Bhote.

Madalas nakakapit sa braso ni Quang si Zhang dahil share sila sa ice pick.

Pinaubaya rin ni Quang ang kanyang oxygen tank para matapos ni Zhang ang paglalakbay sa bundok.

“I summited Everest! I would like to thank my family, my guides, the folks at Fokind Hospital, and @asiantrekking who have been extremely supportive of my journey. This is only the beginning as I would like to climb the #SevenSummits #Everest2021,” tweet ni Zhang.

Sa ngayon ay tatlong bulag na mountaineer na ang nakaakyat sa Everest, kabilang sina American Erik Weihenmayer at Austrian Andy Holzer na nakumpleto ang pag-akyat noong 2001 at 2017. (Issa Santiago)