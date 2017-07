Bulacan massacre: Suspek pinutulan ng daliri at ari

Isa sa dalawang suspek sa Bulacan massacre na pansamantalang nakakalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya ang natagpuang patay na eksaktong isang linggo matapos ang brutal na pamamaslang sa isang pamilya sa Brgy. Sto. Cristo, San Jose del Monte City, Bulacan.

Base sa report ng San Jose del Monte City Police, kumpirmadong si Ronaldo Pacinos alyas “Inggo” at kalugar ng mga biktima, ang natagpuang nakabulagta sa gilid ng kalsada na sakop ng Phase 7, Northridge Royal Subdivision sa Brgy. Sto. Cristo.

Positibong kinilala ng kanyang mga kamag-anak ang bangkay ni Pacinos na pinutulan ng apat na daliri at sinasabing pinutulan din ng ari saka tinakpan ng diyaryo bago nilagyan ng plakard sa dibdib na may nakasulat na “rapist, tulak, ‘wag tularan”.

Isa si Pacinos sa dalawang person of interest na ganap nang naging suspek sa masaker matapos silang inguso ng self-confessed suspect na si Carmelino Ibañez y Navarro, 26-anyos.

PDU30 DUMA­LAW SA LAMAY

Pasado alas-dos ng hapon kahapon nang dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ng mag-iina at biyenan ng naulilang si Dexter Carlos sa kanilang lugar sa San Jose del Monte City.

Sa kanyang pagdalaw sa burol, tiniyak ng Pangulo na makakamit ng pamilya ng mga biktima ng masaker ang hustisya at hindi hahayaang makaalpas ang responsable sa krimen.

“You know, our number one duty is really to protect and defend the Filipino people. One death, two deaths – malaking impact na sa amin, kagaya nito. Itong apat. I mean, lima. Kaya ako pumunta dito…and there will be justice,” giit ni Duterte sa panayam ng media.

Tiniyak ng Pangulo na mabibitag ang salarin patay man o buhay.

“Papaano? Well, I do not know how. Basta, ang sabi nila, patay na ‘yung isa. So, pagka ganon, there will be many more to come,” sabi ni Duterte.