Bulacan hinati sa anim na distrito

Pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Miyerkoles ang batas na naghahati sa lalawigan ng Bulacan sa anim na distrito.

Sa ilalim ng Republic Act 11546, ang mga bayan ng Calumpit, Hagonoy, Paombong at Pulilan, Bulakan at Lungsod ng Malolos ay inilagay sa unang distrito.

Ikalawang distrito ang mga bayan ng Baliuag, Bustos at Plaridel; habang inilagay naman sa ikatlong distrito ang mga bayan ng San Ildefonso, San Miguel, San Rafael at Doña Remedios Trinidad.

Nasa ikaapat na distrito naman ang mga bayan ng Obando at Marilao at Lungsod ng Meycauayan; habang ang mga bayan ng Guiguinto, Balagtas, Pandi at Bocaue ay nasa ikalimang distrito.

Habang ang mga bayan naman ng Sta. Maria, Norzagaray, at Angat ang inilagay sa ikaanim na distrito.

Ipagpapatuloy ng lahat ng incumbent na kongresista ng lalawigan ng Bulacan ang kanilang tungkulin hanggang sa matapos ang kanilang termino.

Magiging epektibo ang implementasyon ng mga bagong distrito sa halalan 2022 at inaatasan ang Commission on Elections na mag-isyu ng implementing rules and regulations. (Aileen Taliping)