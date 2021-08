Bulacan balik-MECQ

BULACAN – Sa tagubilin ng National Inter-Agency Task Force (IATF), inanunsiyo ni Gob. Daniel R. Fernando kamakailan na mula kahapon, Agosto 16-31, muling isinailalim ang Lalawigan ng Bulacan sa modified enhanced community quarantine (MECQ), ayon sa Executive Order No. 30 series of 2021 na may localized lockdowns at curfew mula 8:00am hanggang 5:00pm bunsod ng biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa probinsiya.

Sa kanyang mensahe kamakailan sa Cyberspace League 87.9 NYC-FM, may mga paghihigpit pa rin na kailangang sundin habang nasa ilalim ng MECQ at pinayuhan ang mga Bulakenyo na iwasan ang mga pagtitipon lalo na at mas mabilis makahawa ang Delta variant.

“Mas paigtingin natin ang pag-iingat; hangga’t maaari iwasan natin ang mga mass gathering,” ani Fernando.

Bukod dito, ang pinapayagan lamang sa interzonal travel sa loob ng NCR Plus areas kasama na ang Bulacan ay ang authorized persons outside of residence (APOR) kung saan limitado lang ang paggalaw. (Jun Borlongan)