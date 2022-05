Buko ni Andrea masabaw, katakam-takam

Bagong “Buko Queen” na yata ang Kapuso star na si Andrea Torres.

Aba, pasabog ang kanyang mga sexy picture na ipinost sa Instagram kunsaan, napaka-sexy naman talaga ni Andrea sa kanyang one piece swimsuit pero halos kitang-kita naman ang kanyang flawless skin, pati ang kanyang buttocks or backside.

Obviously, sa shooting ng pelikula niyang “Pasional” sa Coron, Palawan kuha ang picture ni Andrea na may hawak-hawak na buko habang nasa tabi ng isang buko or coconut tree.

Kaya heto na lang ang nasabi ng mga netizen:

“Ang ganda mo!”

“Grabe naman!”

“Ang sexy mo!”

“Ang sabaw naman ng buko mo, katakam-takam.”

Well, obyus naman na ang buko o boobey ni Andrea ang tinutukoy ng ibang mga male netizen sa mga comment nila na masabaw at katakam-takam, eh.

At umulan din ng mga fire emoji sa comment sa Instagram ni Andrea.

Kim spoiled kay Xian

Relationship goals talaga sina Kim Chiu at Xian Lim.

Talagang ibang level ang support at understanding na meron silang dalawa sa isa’t isa. Kaya naman very thankful si Kim kay Xian.

During the live of 2021 Miss Universe Philippines, dapat daw talaga ay lalabas silang dalawa at magdi-date. Pero instead na lumabas at mag-date, mas gusto raw kasi ni Kim na manood lang ng Miss Universe sa telebisyon.

Kaya ‘yun naman, as ever supportive boyfriend, magkasama nga silang nanood ng Miss U habang magkayakap, siyempre.

Sey ni Kim, “Gusto ko lang manood ng Miss Universe. Thank you for being so supportive.”

Sabi pa ni Kim, “Dapat lalabas kami pero buti pumayag sya sa gusto ko.”