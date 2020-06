Bukas klase sa Agosto inawat

Irerekomenda ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate basic education committee na ipagpaliban ang pagbubukas ng klase sa Agosto 24 sa sandaling hindi maabot ang 80% pagiging handa sa Hulyo 15 ng Department of Education (DepEd).

“If ever, by July 15, makikita natin na talagang kulang pa rin yung trainings, mga gamit, then we will recommend to move school opening after August 24,” ayon kay Gatchalian.

Si Gatchalian ay nagsasagawa ng serye ng hearing para matiyak ang kahandaan ng DepEd sa pag-shift ng edukasyon sa distance learning dahil sa COVID19 pandemic.

Ang DepEd ay naghahanda para sa blended learning, na kumbinasyon ng online distance learning at in-person delivery ng learning materials sa mga bahay ng mga estudyante sa pagbubukas ng klase sa Agosto 24.

Gayundin,ang paggamit ng radyo at telebisyon sa pagtuturo sa mga estudyante na walang access sa computer o internet.

Sa pagdinig sa Senado ay nadiskubre na mayorya ng public school teacher ay hindi nakapagsanay para sa ICT-based teaching at self-learning modules.

“These are ongoing concerns. ‘Yung assessment date is July 15. Because by July 15, dito rin na ilalabas yung TV and radio programs; and at the same time, magkakaroon din ng dry run ng distance learning,” ani Gatchalian .

Kapag naanalisa na hindi pa handa ang mga guro ay ipasususpunde niya ang pagbubukas ng klase sa Agosto 24.

Hinihintay na lamang ng Pangulong Rodriho Duterte ang mga panukalang hakbang ng Senado bago lagdaan ang batas na magtatakda sa klase sa Agosto.

Samantala,sinabi ni Gatchalian na mas mainam na suspindehin ang

face-to-face classes dahil maging sa ibang Southeast Asian countries ay ginawa ito.(Juliet de Loza-Cudia)