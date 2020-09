‘Build my Church on a Song’ tampok sa Oktubre

Tuwing buwam ng Oktubre, si St. Francis of Assisi – founder ng Franciscan Order, ay ginugunita sa pamamagitan ng isang taunang Francisfest.

Ngayong taon, ang Francisfest ay magtatanghal ng 8-day online concert na pinamagatang“Build

My Church on a Song” na ipalalabas sa mismong araw ng kapistahan ni St. Francis ng Assisi, Oktubre 4,Linggo, 8:00 ng gabi at magppatuloy ito hanggang Oktubre 11, Linggo, 11:00 ng gabi.

Ang performers sa konsiyerto ay sina Rachelle Gerodias at Park Byeong-In at may ispesyal na mensahe ang entertainment icon Jose Mari Chan.

Si Gerodias ay tinaguriang country’s premier soprano at Philippine’s gift to opera. Ang kanyang pahayag: “I’ve always prayed about the decisions I make in my life, and that includes music. I realized that this is really God’s calling for me — music.”

Si Park ay well-renowned baritone mula sa South Korea. Siya ay isang magaling na

mang-aawit ng opera na nakabase sa Europa nang higit sa isang dekada.\

Sina Rachelle at Byeong-In ay nagkakilala sa – – e Singapore Lyric Opera ng Mozart’s “Cosi fan

tutte” kung saan binagyang buhay nila ang katauhan nina Guglielmo at Fiordiligi, na magkasintahan sa comedic opera.

Sa tunay na buhay, sina Rachelle at Byeong-In ay mag-asawa at may dalawang anak na lalaki.

Ang tema para sa selebrasyon ngayong taon ay “Come Build My Church”..

Bilang isang regalo para gunitain ang ika-500 6aon ng Kristiyanismo sa Pilipinas, ang pangunagahing benipesyaryo ng nasabing konsiyerto ay ang St. Clare of Assisi Parish na matatagpuan sa Dagat-Dagatan, Malabon.

40,000 pamilya sa Navotas at Malabon ay lubhang nangangailangan ng isang simbahan kung saan maaari silang magtipun-tipon para sa mga misa, pagdarasal, ppagpapayo at pagbuo ng pamayanan. Magsisimula ang konstruksyon sa 2021.

Ang mga malilikom sa on-line concert na ito ay ibabahagi rin sa SSAP Parish Outreach

Programs, na ginawa at tinutupas ng Social Services and Development Ministries: Hospital

(Philippine General Hospital and Rizal Medical Center), Restorative Justice (Makati City

Jail at Taguig City Jail), Scholarship, Livelihood, Eco-Justice, Relief and Rehabilitation,

and Pastoral Care for Franciscan Vocations.

Ang on-line concert ay mapapanood sa Santuario de San Antonio Parish YouTube channel at sa Facebook: https://tinyurl.com/FacebookSSAP

Events Page: Francisfest 2020: Build My Church On A Song.

Para sa mga gustong magbigay ng donasyon, maaring pumunta sa Santuario San Antonio Parish Office (Office Hours: Sunday 9am-3pm, Tuesday – Saturday 8am-4pm) o kaya ay maki[ag-ugnayan sa Francisfest 2020 Solicitation Committee Head.

Email address: cit.sunshines@gmail.com at Mobile/Viber: 09178191649.