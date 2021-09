Buhok ni Nicole Richie nasunog

Nasunog ni Nicole Richie ang kanyang buhok sa kanyang ika-40th birthday!



Sa kanyang Instagram, pinost pa ng aktres kung paano nasunog ang buhok niya noong hipan niya ang mga kandila sa kanyang birthday cake.

Tinulungan naman si Nicole ng kanyang mga kaibigan para mapatay ang sunog sa kanyang buhok.

Pabirong caption pa niya: “Well… so far 40 is hot.”

Nag-comment ang best friend ni Nicole na si Paris Hilton ng: “OMFG! Happy Birthday Bill! Hope your ok! love youuuuu.”

Nag-comment din ang ilang friends ni Nicole na sina Katy Perry, Chelsea Handler at Antoni Porowski dahil nagulat sila sa biglang pag-apoy ng buhok nito. Mabuti na lang daw at hindi umabot sa mukha niya ang apoy. (Ruel Mendoza)