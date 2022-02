Buhok ng mga tao ginawang bola, swak sa Guinness

Nakapasok sa Guinness World Records ang higit 100 kilong bola na gawa sa mga buhok ng tao.

Sinimulan ito ng isang may-ari ng salon bago ito ibigay sa Ripley’s Believe It or Not! museum.

Sinabi ni Steve Warden, may-ari ng Blockers Salon sa Cambridge, Ohio, United States na naging inspirasyon niya ang kanyang anak na simulan ang hairball gamit ang mga buhok mula sa kanyang mga customer.

Nang ito ay tuluyang lumaki, itinampok na ito sa Ripley’s Believe It or Not!

“From there, it was possibly going to go into a museum and it was pretty much going to end there,” pahayag ni Steve sa Guinness World Records.

Dinala ang bola sa Orlando Comic Con ng nasabing museum at hiniling sa mga dumalo na magkabit ng kanilang sariling buhok upang lumaki pa ang bola para makapasok sa Guinness World Record.

Opisyal na tinimbang ang hairball nitong Disyembre 2021 at may bigat itong 102 kilo. Dahil dito, nabasag ang record na 75 kilong hairball na itinakda ng Missouri barber na si Henry Coffer noong 2014.

Ayon kay Steve, binago nito ang kanyang buhay.

“It actually has changed my life. I did it because of the love for my children and my future grandchildren, and just to show that you know, ‘If you have a crazy idea, don’t worry about what people are thinking – just do it’,” kuwento pa niya. (Sherrylou Nemis)