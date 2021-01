Buhay solo mama

Ngayong may pandemya, napakahirap magtaguyod ng pamilya lalo pa kung ikaw ay solo parent.

Mag-isa tayong nagtatrabaho at mag-isa rin sa ating pagpapalaki sa mga bata.

Paano ko nalaman? Ako ay isa ring solo mama. Na-byuda ako noong 3 years old pa lang ang aking bunso (ngayon ay 18 na siya). Nilakasan ko ang loob ko para mapa-graduate at magabayan ang apat kong anak. Sabi ko, dahil ako na lang ang mag-isang naiwan sa kanila, kailangang tatagan ko ang loob ko para sa aming tahanan.

Kaya isinusulong natin na maipasa agad ang inakda kong panukalang-batas, ang ‘Expanded Solo Parents Welfare Act of 2020’ na magbibigay ng suporta at proteksyon, hindi lang sa mga solo parents (mama o papa), kundi pati na rin sa ating mga anak.

Habang hinihintay natin yan, hayaan nyo munang i-share ko sa inyo ang mga naranasan kong challenges at kung paano ko ito napagtagumpayan:

1. Lampasan ang kalungkutan. Ang mawalan ng katuwang sa buhay at ‘shoulder to lean on’ ay isa sa pinakamatinding pagsubok ng single parenting. Paano ko kinaya? Nang mamatay ang aking asawa, ginugol ko ang oras ko sa aking mga anak, lalo na sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Mahirap din para sa kanila ang mawala ang kanilang Papa. Isa pa, hinayaan ko ang sarili ko na maramdaman lahat ng emosyon. Kaya kung naiiyak ka, sige lang, ilabas mo hanggang gumaan ang iyong pakiramdam.

2. Paghawak ng pera/badyet. Dahil may isang nawala, napilay din ang source of income ng pamilya. Naiwan akong mag-isa na nagtataguyod sa apat kong anak. Aminado akong umutang din ako sa mga ninong at ninang nila dahil minsan ay kinakapos din sa pambayad ng tuition. Isa sa pinakamagandang solusyon dito ay ang maging bukas sa mga anak. Napakasakit sa magulang na hindi laging maibigay ang kanilang mga gusto, pero mas mabuti nang kausapin sila tungkol sa totoong financial status ng pamilya. Unti-unti ay ipaunawa sa kanila na ang pagkakagastusan muna ay kung ano ang kailangan. Kaya talagang itinutulak ko ang Expanded Solo Parents Welfare Act, dahil kapag naipasa natin ito, magkakaroon ng diskwento ang solo parents sa piling produkto at mga serbisyo gaya ng serbisyong medikal. Malaking tulong ito sa ating mga gastusin.

3. Kapag nagkakasakit ang anak. Ilang beses akong nagbantay ng anak sa ER sa hatinggabi nang mag-isa. Napakahirap nang walang pwedeng pagbilinan o makarelyebo sa pag-aasikaso sa ating anak. May mga pagkakataon tuloy na ang iba sa atin ay nag-aabsent sa trabaho para bantayan sila. Kaya sa panukalang-batas natin, may dagdag na pitong (7) araw na parental leave na pwedeng magamit sa mga ganitong pagkakataon.

4. Mapag-alalang lipunan. Isa sa mga mabibigat na pressure sa akin noon ay ang maging ‘father figure’ sa aking anak na lalaki. Naalala ko pa, may nagsabi sa akin, “Pwede kang maging ama, pero hindi ka magiging lalaki kahit kailan”. Isa lang yan sa napakaraming pagpapaalalag natatanggap nating mga solo parent, pero hindi tayo nagpapatinag. Alam natin at ng mga anak natin na lahat ng ginagawa natin ay para sa kinabukasan nila. Kaya busugin natin sila sa pagmamahal, atensyon at kalinga dahil ito ang magiging ‘sandata’ nila sa laban sa mga limitasyon sa buhay.

Anumang hirap o pagsubok ng pagiging parehong mama at papa, nahihigitan ito ng pagmamahal natin sa ating mga anak at pagmamahal din nila sa atin. At kung nakakaramdam ng pagod, okay lang tumigil sandali, okay lang humingi ng payo o tulong, okay lang huminga at magpahinga.

Para sa mga kapwa ko solo mama o solo papa, ang aking pagsaludo at pagpupugay sa inyo!