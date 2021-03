Buhay ng mga PBB winner bubulatlatin ni Boy Abunda

Mabagsik pa rin talaga si Boy Abunda, pagdating sa chikahan sa mga artista. At heto na nga, handa na uli ang King of Talk sa mas pinabonggang usapan sa kanyang showbiz-oriented online show na “The Best Talk” ng FYE Channel sa pagbabalik nito sa Pinoy livestreaming app na kumu para sa ikalawang season na magsisimula sa Sabado (March 20), 9 pm.

“Expect some entertainment, some fun, some laughter. Bigger and better kasi ngayon it’s more structured,” sabi ni Kuya Boy.

Kapanapanabik ang magiging kuwentuhan ni Kuya Boy sa ‘Pinoy Big Brother Connect’ Big Winner na si Liofer Pinatacan sa episode ngayong Sabado na sasamahan din nina 2nd Big Placer Andrea Abaya, 3rd Big Placer Kobie Brown, at 4th Big Placer Jie-Ann Armero.

Para sa bagong season nito, sisimulan ng award-winning host ang “The Best Talk” sa KumuNow segment tampok ang maikling commentary tungkol sa trending celebrity news ngayon. Susundan naman ito ng Drop and Ask na magbibigay pagkakataon si kumunizens na makapagtanong kapag nag-drop sila ng Miss Kumuniverse virtual gift sa tamang oras.

Siyempre highlight ng programa ang Kumustahan with Boy kung saan makakapanayam niya ang tampok na celebrity guest. Kikilalanin din niya ang mga sumisikat na streamers na handang ibida ang kanilang mga talento sa May K Ka! portion.

“May K Talk din where we synthesize the show, the things I learned, how much fun the audience had. Kasi the good thing about this platform is immediate ang reaction na nakukuha natin mula sa ating tagapanood,” sey ni Kuya Boy. (Dondon Sermino)