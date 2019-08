Buhay nasisira sa sex (2)

Dear Dra Holmes (shor­tened Aug 19 letter)

Me and my bf will be celeb­rating our 5th year. We are in an open relationship – In o­ther words, Dra ­Holmes, we are swingers. Do you consider people in this lifestyle having mental health problems? Because when my best friend found out, she accused us of being “not all there.” Please tell me what we are po. Eleanor

Dear Eleanor:

Maraming Salamat sa iyong sulat na pinublish natin nang buo noong nakaraang Lunes, Agosto 19. Doon, sinabi ko na siguro, ang isang kahulugan ng mental health ay ang pagbigay ng respeto sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Kunwari, kung mahalaga sa iyo ang relasyon mo at ikaw ay mentally healthy, hindi mo ito ilalagay sa mga sitwasyon na alam mo ay mapanganib.

Ang mahalagang tanong ngayon ay: ang maging swinger ba ay nilalagay an inyong relasyon sa isang mapanganib na sitwasyon?

Sa aking opinyon, ang sagot ay hindi. Hindi mapanganib sa inyong relasyon ang pagiging swingers.

Pero ito ang mahalaga, Eleanor. Hindi ko ibibigay ang sagot na ito sa lahat ng mga ‘swingers’ na nagsulat sa akin. Depende ito sa relasyon ng mag-partner.

Alam ko na hindi mapanganib ang pagiging swi­ngers sa inyong relasyon dahil 5 taon na kayong mag-partner at 5 taon na rin kayong swingers. Kung mapanganib ang pagiging swingers sa inyong relasyon, matagal na ka­yong nag-break. Pero hindi ito nangyari at kayo pa rin hangang ngayon.

So, definitely wala kayong mental health problem dahil dito. Pero ito ay kalahati lang ng sitwasyon, ‘di ba, Eleanor? Kung wala ka bang mental health problem ibig sabihin ay mantally healthy ka? ‘Yan ang ating tatalakayin sa Biyernes. FINAL INSTALLEMENT FRIDAY

