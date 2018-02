Buhay na diwa ng EDSA

Naniniwala akong buhay pa rin ang diwa ng EDSA People Po­wer Revolution na nagpatalsik sa diktador na si dating Pangulong Marcos at nagbalik sa mga Filipino ng kala­yaan at demokrasya sa ating bansa.

Ang pagsasama-­sama ng iba’t ibang grupo sa EDSA para gunitain ang ika-32 taong mapayapang rebolusyon na tumapos sa paghahari ni Marcos sa bansa ay isang indikasyon na nakabantay ang mga Filipino lalo na ngayong sinusubukan na namang ibalik sa madilim na yugto ng kasaysayan ang ating bansa.

Bago pa man ang report ng United States Intelligence Community sa US Congress ukol sa kanilang 2018 Worldwide Treat Assessment kung saan kasama si Pangulong Rodrigo Duterte sa banta sa demokrasya sa Southeast Asian countries, ramdam na ito ng mga Filipino pagkaupong-pagkaupo pa lamang ni Pangulong Duterte noong Hunyo 2016.

Agad sinimulan ni Pangulong Duterte ang kampanya laban sa iligal na droga at krimen na suportado naman ng mga Filipino. Ngunit hindi maikakailang lu­mabis ang kanyang mga pulis dahil sa tila pagsasawalang-bahala sa due process at rule of law.

Tanging ang mga mahihirap ang pinuntirya – mga pamilyang walang kakayahan na lumaban dahil sa kahirapan. Mabuti na lamang at may mga media at organisasyon na patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin na ihayag ang mga tunay na nangyari.

Mali namang sabihin ng Malacañang na baka pakana ng oposisyon ang report ng US Intelligence Community para sirain lang ang Pangulo, dahil si Duterte mismo ang nagbibigay ng dahilan para ituring siyang banta sa demokrasya.

Si Pangulong Duterte mismo ang laging nagbabanta na isailalim sa Martial Law ang buong bansa kapag hindi sumunod at sumang-ayon ang mga tao sa kanyang istilo ng pamamahala.

Siya rin ang naglulutang ng Revolutionary Government at ilan sa kanyang mga appointees ang mismong nagtutulak dito. Ang Revolutionary Government ay pagbali sa Konstitusyon at pagwasak ng mga institusyon.

Ang mga aktuwasyon na ito ng Pangulo ang naging dahilan para ituring siya ng US Intelligence Community na banta sa demokrasya. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili.

Ngunit tiwala ako na hindi papayag ang mga Filipino na muling mawala sa kanila ang tinatamasang demokrasya at kalayaan dahil mas marami ang mulat sa katotohanan.

Pinatunayan ‘yan sa muling pagdami ng mga kilos-protesta para tutulan ang paninikil sa kalayaan ng pamamahayag, pagtutol sa Charter Change o Cha-cha, pagtutol sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN), pagtutol sa Martial Law, pagtutol sa revolutionary government at iba pang mga isyu.

Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bansa ngayon, mayroon pa ring pag-asa sa mga Filipinong handang tumayo at igiit ang kanilang mga hinaing at karapatan.