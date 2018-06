Buhay ay sagipin, ipasa ang Mental Health Law

Matinding pinag-usapan ang isyu ng depresiyon at suicide o pagpapa­tiwakal nitong mga nakaraang linggo. Batay sa datos ng Global School-Based Student Health Survey noong 2015, tinatayang 17 porsiyento ng mga estudyanteng nasa high school sa Pilipinas edad 13-15 ay nagsabi na nagtangka na silang magpakamatay. Aabot sa 12 porsiyento sa kanila ang seryosong kinokonsidera ang suicide habang ang 11 porsiyento naman ay may balak na kung paano isasagawa ito.

Bukod sa tumataas na kaso ng mga Filipinong nagpapakamatay, dalawang kilalang personalidad ang magkasunod na napabalitang nagkitil ng kanilang mga buhay: Ang kila­lang designer na si Kate Spade at ang sikat na chef na si Anthony Bourdaine. Ito ay napag-usapan na wala sa edad, kasarian o estado sa buhay ang isyu ng mental health.

Ayon sa datos ng World Health Organization (WHO), may isang tao kada 40 segundo ang nagpapakamatay araw-araw. Sa Pilipinas, tinatayang pitong Filipino ang nagpapakamatay kada araw.

Nitong Pebrero lamang ay niratipika ng Senado ang aking inakdang batas na Mental Health Policy Act kasama ng mga co-author na mga senador. Ang niratipikang bersyon ng Senado at ng House of Representatives ay natanggap ng Malacañang nitong nakaraang buwan. Pirma na lamang ng Presidente ang ina­antay upang maging ganap na itong batas. Subalit kung hindi ito mapipirmahan agad ng Presidente, ngayong paparating na Hunyo 20 ay magla-lapse into law na ito. Ibig sabihin, magiging ganap na batas na ito kapag hindi na-veto.

Ang Mental Health Policy Act ay naglalayong palawakin ang mga serbisyong mental health sa bansa. Wala po kasing sinisino ang depresiyon mapamayaman man o mahirap, mapabata man o matanda, babae man o lalaki. Straight man o LGBTQ. Lahat ay puwedeng tamaan ng sakit na ito.

Kapag ganap na naisabatas ang Mental Health Policy Act, lahat ng tertiary level, regional at provincial na hospital pababa sa barangay level na mga pagamutan ay papala­kasin ang mga serbisyo publiko upang matugunan ang pangangaila­ngan ng mga taong may mental health disorder.

May tatlong mandato ang Mental Health Po­licy Act, una rito ay ang pagtalaga sa Department of Health (DOH) na magbigay ng full range ng psychiatric, psychosocial at neurologic service sa ating mga ospital. Pangalawa, ay daragdagan at pala­lakasin ang mandato ng DOH para dagdagan ang kanilang mga doktor, nars at iba pang health worker para makapag-diagnose at makapag-refer para sa community-based na mental health program at outpatient service sa mga barangay.

Ang pinakahuli ay ang pagkakaroon ng mga education at information campaign sa mga paaralan at mga trabaho upang maisulong ang mga anti-stigma at anti-discrimination na mga programa para na rin malunasan ang mga panghahamak at pambu-bully sa mga taong may mental health problem sa kanilang mga ginagalawang lugar.

Ilang tulog na lamang at malapit na nating makamtan ang katuparan ng pagkakaroon ng batas upang matugunan nang tama ang mental health ng ating bayan.