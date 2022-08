Buhain, Brosas sa TOPS Forum

ILALAHAD ni congressman-elect at dating Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Rep. Eric Buhain ang kanyang mga plano pagdating sa pampalakasan sa lingguhang Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) Usapang Sports sa Behrouz Restaurant, Huwebes.

Nakatakdang isulong ng dating two-time Olympian, Southeast Asian Games champion at record holder ang mga programa na sisimulang ihain bilang panukalang batas upang mabigyan ng mas maraming benepisyo at seguridad sa pangkalusugan ang mga retirado, kasalukuyang pambansang atleta at coaches.

Gaganapin ang naturang sports forum bandang alas-10:30 ng umaga na itinataguyod ng PSC, Games and Amusement Board, Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) at Behrouz Restaurant, na matatagpuan sa 50 Scout Tobias-Scout Fernandez sa Timog Avenue, Quezon City.

Makakasama rin ni Buhain si dating national swimming coach Carlos ‘Pinky’ Brosas na tatalakay sa mga programa at proyekto ng Congress of Philippine Aquatics, Inc. (COPA).

Iniimbitahan ni TOPS President Maribeth Repizo-Santos ang mga miyembro at opisyal pati na rin ang mga mahihilig sa sports na dumalo at lumahok sa talakayan na mapapanood din nang live sa opisyal na Facebook page ng TOPS. (Gerard Arce)