Bugoy inilantad na ang anak sa balibolista

Sa paglipas ng bawat araw ngayong pandemic, hindi na namamalayan ng mga tao ang bilang sa kalendaryo at mas lalong hindi makapaniwala sa bilis ng panahon ang mga netizen nang makita ang birthday entry ng dating SCQ Kid Quest at Hashtag member na si Bugoy Carino.

Nag-18 taon na kasi siya nitong Huwebes at bilang pagpapasalamat sa lahat ng bumati sa kanya at mga biyayang natatanggap niya, nagbahagi siya ng litratong kasama ang kanyang mini-family ngayon.

“Happy to have a family na mahal na mahal ako. Pagsisikapin ko pong itaguyod ang blessing na ito. Thank you for your unending support. I love you both mommy EJ and baby scarlet,” pahayag ni Bugoy.

Bumuhos man ang pagbati ng happy birthday at mabubuting salita sa kanya, hindi pa rin nawala ang ilan na may kung ano-ano pang nasasabi.

“Before todo deny pa sila tapos ipa-public din pala!”

Ganyan nga ang karamihan sa mga comment tungkol sa family picture na inilabas ni Bugoy para sa kanyang birthday entry. (Athena Yap)