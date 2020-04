Bugbugan nina Pacquiao, Crawford pinaplantsa na

BINULGAR ni Top Rank founder at CEO Bob Arum na posibleng patulan na ni fighting senator Manny Pacquiao ang hamon ni Terrence Crawford.

Ayon kay Arum, lumapit ang kampo ni ‘Pacman’ sa kanya at nagpahiwatig ng interes na upakan na si Crawford.

“Well, Pacquiao and his people have reached out to me about the possibility of a Crawford fight,” saad ni Arum.

Bukod sa may minamata nang laban ang ‘Pambansang Kamao’ ay hiling rin nito na magsabong sila ni Crawford sa boxing ring pero sa labas ng Amerika.

“We were hopefully thinking about scheduling that fight outside of the United States,” dagdag pa ni Arum.

Hawak ni Pinoy fighter Manny Pacquiao ang titulong WBA ‘super’ welterweight matapos talunin si Keith Thurman via split decision noong July 2019.

Mayroong box-rec ngayon si Manny na 62-7-2.

Si 32-anyos American pro-boxer Terrence naman ay nananatiling matikas dahil sa wala pa itong talo sa loob ng kanyang 36 na laban.

Sa ngayon ay wala pang katiyakan ang nilulutong Pacquiao-Crawford fight dahil patuloy pa ang COVID crisis. (Aivan Episcope)