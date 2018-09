Bugbugan nina Jean, Gelli, Valerie ikinatuwa ng mga fan

Hindi na makapag­hintay ang mga Kapuso viewer na mapanood ang upcoming Afternoon Prime series na ‘Ika-5 Utos’. Nagpapatikim kasi ang cast sa kanilang mga social media account ng mabibigat ng eksena at masayang bonding nila sa likod ng camera. Mag-best friends ang mga karakter nina Jean Garcia, Gelli de Belen at Valerie Concepcion pero magkakalamat ang kanilang pagkakaibigan. Ano kaya ang magiging dahilan nito? Abangan ‘yan sa GMA!

Pero nakakatuwa ang mga fan dahil parang sanay na sanay na talaga sila sa sampalan, bugbugan, talakan sa tele­bisyon, dahil ngayon pa lang ay nai-excite na sila sa gagawin ng mga bida, ha!

Type na type nila ang nakikitang teaser na tutukan ng baril ng mga bida, lalo na ang mga sampalan, bugbugan nila. Kaloka!

Mikee natakot sa pagtataray ni Cherie Gil

Nangyari na nga ang inaabangan ng lahat ng vie­wer sa telebisyon – ang gawin ni Cherie Gil ang iconic niyang eksena sa ‘Bituing Walang Ning­ning’ nang pagtatapon ng tubig sa kahit na sinong co-star niya sa ‘Onanay’. Pero ang nasampolan nito sa kuwento ay ang Kapuso star na si Mikee Quintos na siyang guma­ganap bilang si Maila.

Maraming mga fan ang humanga sa naturang eksena pero si Mikee, aminadong sobrang takot ang naramdaman nang i-shoot ang na­sabing eksena. Gayunpaman, muling napabilib si Mikee ng itinuturing niyang isa sa mga idolo niya sa showbiz. Kuwento ni Mikee ay iba raw ang naging atake ni Cherie sa ico­nic scene pero naramdaman niyang talaga ang bigat ng emosyon nito.

Dahil dito, mas lalo raw lumalim ang pag­hanga niya kay Cherie. Ano naman kaya ang masasabi ng ating numero unong prima kontrabida sa ‘Onanay’?

Heart magtatayo ng clothing line

Excited na ang mga fan ng fashion icon na si Heart Evangelista dahil malapit na i-launch ng Kapuso actress ang kanyang sari­ling website at YouTube channel. Sabi ni Heart sa kanyang Instagram account, “My team and I are working on our new online home and it’s been so fun creating content. I can’t wait to share the finished project with you!” Hindi lang iyan! Ibinunyag din ni Heart na magkakaroon siya ng kanyang sari­ling clothing line. How exciting naman talaga!

Katrina hinahabol ng karma

All smiles at super happy si Katrina Halili sa totoong buhay pero sa top-ra­ting Afternoon Prime series na ‘The Stepdaughters’, tila pabagsak na sa lupa ang kanyang karakter as Isabelle.

Hinahabol na siya ng karma dahil pati ang pamilya at mga kaibigan niya kontra na rin sa kanya! Ito na nga ba ng katapusan ng kasamaan ni Isabelle? Tutok lang tuwing hapon sa ‘The Stepdaughters’ pagkatapos ng ‘Contessa’ sa GMA Afternoon Prime.