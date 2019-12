Bugbog-sarado sa mister na lasing

Dear Atty. Claire:

Sana po ay matulu­ngan ninyo ako sa aking problema. May asawa ako na may bisyo at tuwing uuwi siya nang lasing ay naghahamon siya ng away at ako ang binubugbog niya. Wala po akong magawa dahil kapag lumaban ako ay mas lalo akong masasaktan. Ayaw naman niyang umalis ng bahay at makipaghiwalay dahil bahay daw po niya iyon at ako raw ang dapat lumayas kung gusto ko. Ano po ang gagawin ko dahil wala naman po akong pupuntahan?

Gumagalang,

Myrna

Dear Myrna:

Hindi kita masisisi kung hindi ka makaalis ng bahay dahil wala kang ibang matutulu­yan kaya’t tinitiis mo ang pananakit ng asawa mo.

Kung gusto mo na matigil ang pambubugbog ng asawa ay dumulog ka kaagad sa barangay ninyo at magreklamo ng pananakit ng asawa upang mabigyan ka ng barangay protection order na nakasaad sa RA 9262 o Violation Against Women and children (VAWC). Ang inyong barangay ay may kapangyarihan na mag-issue ng barangay protection order (BPO) upang ‘di makalapit ang iyong asawa sa iyo at mga anak ninyo at hindi siya makakapunta sa inyong bahay kahit sa kanya pa ang bahay ninyo at ang BPO ay may bisa sa loob ng 15 araw. Ito ay upang mapigilan ang pananakit ng iyong asawa. Kung nagkataon na wala ang barangay chairman ay maaari na ang isang barangay kagawad ang mag-issue nito at ilalagay lamang niya sa kanyang ulat na wala ang punong barangay nang dumulog ang biktima.

Ang barangay ay tutulong din na makapag-apply ng temporary protection order at permanent protection order sa korte.

Kaya’t sa oras na may pagbabanta ng pa­nanakit mula sa iyong asawa ay tumakbo kaagad sa barangay at pagkatapos na maaari rin magsampa ng criminal case sa tulong ng women’s desk sa inyong presinto.

***

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa (02) 4107624 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.