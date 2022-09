Budjit kampeon sa 6-Stag Derby

NAGPASIKLAB ang mga pambatong panabong ni lady breeder Budjit Aguilar upang magsolo-champion sa “Sabong On Air Episode II 6-Stag (Local Band)” nitong Biyernes sa state-of-the-art RIPER Sports Sta. Rosa Mega Cockpit sa Laguna.

Anak ng kilalang champion breeder at legend na si Mayor Nene Aguilar, umiskor si Budjit ng perfect six points upang magkampeon at hamigin ang tumataginting na P960,000 premyo sa pa-derby ni Ka Rex Cayanong, host ng Sabong On Air.

Gamit ang entry name na Papa Striker Dec 9, pinupog ng mga warrior ni Budjit ang mga entry na Tabuk Sept 23, 6-Stag SMC, GCT Binan, DG Tactics Oct 12, 6-Stag Derby Pakil Cockpit, Pantao Gladiator Oct 15, 6-Stag, Live Wire Sputnik at BF Dome Maximus Kingsman Sept 22.

Nakatuwang ni Budjit sa paghahanda ng manok ng kanyang handler na si Verson Erbito habang ang mananari ay si Emerson Agmana. (Elech Dawa)