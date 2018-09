Budget sa edukasyon at kalusugan, bakit kinaltasan?

Isang malaking tanong ng marami maging ang ilang mambabatas kung bakit kinaltasan Ang budget na may kinalaman sa pangunahing serbisyo na may kina­laman sa edukasyon at kalusugan ng mga Pilipino.

Partikular na binawasan ng Malacañang Ang pondo sa health facilities ng Department of Health (DOH) na kung tutuusin ay napakahalaga upang mapagbuti ang serbisyo sa publiko.

Ang Commission on Higher Education (CHED) ay nakaltasan din ang programang tulong dunong kung saan ay ang maapektuhan dito ay ang mga estudyante na nag-aaral sa kolehiyo sa labas ng mga State Universities and College (SUC) sa buong bansa.

Maraming mga estudyante na maapektuhan ng nasabing kaltas ng budget .

Nakakapagtaka lang kung bakit ito ay pinahintulutan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ayon sa kanyang paunang pahayag ay kanyang prayoridad ang mahihirap na mamamayan.

Karaniwan sa problema ng mga mahihirap na Pilipino ay ang edukasyon at usapin ng kalusugan .

Sa halip na budget ng DOH at CHED Ang kinaltasan ay dapat ay ibang ahensiya na lang.

Tulad sa Office of the President at Presidential Communications Cperations Cffice (PCOO) ang dapat na binawasan ng budget.

Ang PCOO ay nagtaas pa ng taunang budget sa kabila ng mga sunod-sunod na kapalpakan nito.

Napakaimportante ng edukasyon at kalusugan dahil magi­ging resulta ito ng mas produktibo ang mga Pilipino na siyang daan ng kaunlaran ng bansa.

Nakapanlulumo lang na sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ay may nabistong P51 bilyon na hinihinalang ito ay pork barrel funds ng mga kongresista.