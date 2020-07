BuCor chief pinatsutsugi ng mga senador

Mas makakabubuting sibakin na sa puwesto si Bureau of Corrections (BuCor) chief Gerald Bantag.

Ito ang sinabi kahapon ni Senate Minority Leader dahil sa pagiging “uncooperative” sa pagbigay ng detalye sa kaduda-dudang pagkamatay ng mga high-profile na pumanaw dahil diumano sa COVID-19.

“I am tempted to say fire him and dismiss him, because he appears to be oblivious of the issue of public interest,” pahayag ni Drilon sa panayam sa ANC.

Siyam na high-profile na mga preso sa New Bibilid Prison (NBP), karamihan pawang mga convicted drug lords, ang naunang napaulat na namatay sa coronavirus at agad na ipina-cremate.

Kabilang sila sa 21 iba pang preso sa NBP na namatay sa COVID-19 sapul pa noong Marso.

“We lawyers have that principle in public offices, public officials are presumed to be performing their official functions. However, that presumption of the BuCor because of the record of past anomalies that we have unearthed in the Senate, like the sale of good conduct allowance, etc,” sabi ni Drilon.

Una nang tumanggi si Bantag na ibunyag ang pangalan ng siyam na high-profile inmates at isinangkalan ang Data Privacy Act.

Subalit giit ni Drilon, dating justice secretary, hindi maaring gamitin ang data privacy law sa mga patay.

Ayon kay Drilon, kailangan may transparency, lalo na ngayong pandemya, para hindi pagdudahan ng tao ang pagkamatay ng mga preso sa NBP.

Kasado naman ang Senate Blue Ribbon Committee para sa preliminary investigation sa pagkamatay ng mga high-profile inmates sa Bilibid.

Sinabi ni Senador Richard Gordon, chairman ng komite, na hihihintay lang nila ang referral mula sa plenaro sa pagbabalik ng sesyon sa Hulyo 27 bago simula ang pormal na pagdinig sa naturang isyu.

Bibigyan-din aniya nila ng sapat ng panahon ang Department of Justice (DOJ) para matapos ang kanilang pagsisiyasat sa pagkamatay ng high-profile inmates sa NBP sa Muntinlupa City.

“We will address it but in the meantime syempre nag-iimbestiga ang co- equal branch (DOJ), pagbigyan muna natin sila, and pag may session na antayin natin referral sa plenary,” pahayag ni Gordon sa zoom interview ng mga reporter. (Dindo Matining)