Bubot na alindog ni Andrea nambulabog sa Instagram

Uy, 16 ka pa lang! Ano ba???

‘Yan ang mensahe ng mga fan kay Andrea Brillantes, na binulabog ang social media, hindi dahil may tinarayan siya or what, kundi dahil sa latest Instagram post niya, na kung saan ay nag-one piece bathing suit siya, na ang kulay ay neon green, o mala-avocado ang dating.

Ito nga yata ang first time na inilantad ni Andrea ang kanyang bubot na kaseksihan, na kung titingnan mo naman talaga ay hindi na talaga bubot, dahil pagka-seksi-seksing bata niya, ha!

Halatang nabulabog nga ang 5.3 million followers ni Andrea, dahil sa comment section pa lang, sa loob pa lang ng ilang oras, kulang-kulang na sa 2,000 ang nagpahayag ng kanilang nararamdaman sa dalagita.

At ang likes naman, nakakaloka rin, dahil posibleng umabot na agad ito sa 500,000 makalipas ang ilang oras, at posibleng maka-1 million pa ito, lalo na at pinagpapasa-pasahan na ng mga fan niya ang sexy photo niyang ito.

Heto nga ang labo-labong komento ng mga fan sa bida/kon-trabida ng teleseryeng “Kadenang Ginto.”

itsmekiana2002: “You are only 16 but yah its fire haha.”

h0estheticc: “SO PERFECT BLYTHE.”

grace.tilacas: “Marga! @blythe bakit ang ganda mo naman jan! Nakaka inis eh. BTW we love you in #kadenangginto we watch you every day with my fam!”

brilliant.mommies: “Awwts! Havey na havey sa gandaa.”

_dailyblythe: “kaya naman pala ang init init ehhh.”

chickenuggetpineapple: “Wthhhh it’s so hot yet you look so awesomeeeee how do you do even do thattt?”

jozzanecabrera_: “Omygosh your so pretty ate Blythe morena. I love you po.”

Well… (Dondon Sermino)