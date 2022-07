Bubbles hindi papatulan ng ex ni Maggie

‘Hindi papatulan!’

‘Yan ang mariing sabi ng isang reliable source sa kumakalat na sitsit tungkol sa diumano ay romansang namamagitan kina Bubbles Paraiso, at ng ex ni Maggie Wilson, na si Victor Consunji.

Kung ano-ano na nga ang naglalabasan ngayon sa dalawa. May mga larawan din na pinapakalat ngayon.

Sa isang phone chikahan namin sa isang reliable source, nilinaw nitong walang malisya ang mga photo nina Bubbles at ng legal hubby ni Maggie (hindi pa sila annulled).

Ayon pa sa aking kausap, magkaibigan lang ang talaga dalawa at hindi kailanman tataluhin ni Victor si Bubbles.

“Kapag kaibigan ni Victor, kaibilagan lang talaga,” giit pa ng aking kausap.

Wala nga raw dapat ipaliwanag ang dalawa sa publiko.

Samantala, sa controversial na panawagan ni Maggie sa pagkakabawi ng kanyang inuupahang unit, sinabi ng source, hindi na umuuwi ang beauty queen sa naturang bahay, at pinagagamit na lang niya ito para tirhan ng kanyang mga kamag-anak.

May agreement si Maggie sa paninirahan niya sa binabawing bahay, at alam nya ito.

May warrant of arrest din daw si Maggie kaugnay sa isinampang “adultery” case pati na sa kanyang rumored boyfriend.

Kinakailangang mag-bail ni Maggie ng P36K.

Marami pang kuwento ang aking kausap tungkol sa kumplikado at masalimuot na problema sa pagsasama nina Maggie at Victor, na nakakawindang na.

Anyway, bukas ang pahayagan, pahinang sa anumang pahayag, depensa, paglilinaw ng kampo ni Maggie sa mga isyung nabanggit sa taas.

Hiling ko lang na maging maayos sa bandang huli ang anumang sigalot na namamagitan sa mag-asawa, para na rin sa kanilan nagi-isang anak.

Bea gwapong-gwapo kay Dominic

Mas lalong pumogi si Dominic Roque kay Bea Alonzo at sa mata ng mga netizen, nang magpalipad ng message ang aktres para sa 32nd birthday ng aktor.

Naka-angkla ang kamay, braso ni Bea kay Dominic sa larawan at magkadikit ang kanilang mga mukha.

Pinangalandakan ni Bea sa mensahe ang malaking pagmamahal sa aktor at sa binibigay na kaligayahan sa kanya.

“Happy birthday, my love. I love it when you smile like this, and I’d gladly put a smile on your face everyday. I’m so blessed by how kind and understanding you are. Thanks for making my heart happy. I love you. @dominicroque,” sabi ni Bea.

Dahil sa mensahe ni Bea, nagmukhang pinakaguwapong lalake sa buong mundo si Dominic.

Bitin kay JC Santos: Cloe bet magpalamutak kina Piolo, Ian bet

Kung sina Piolo Pascual, Ian Veneracion ang makakaeksena ni Cloe Barreto sa kahit na anong pelikula na may sex scene, handang mag-all out ang bida ng lalabas na movie sa Vivamax na “Tahan”.

Kinilig at parang kiniliti ang kanyang kaselanan nang sabihin ni Cloe sa aming panayam sa kanya sa Abantelliling, na ang dalawa ang nais nyang makatrabaho sa pelikula kung mabibigyan sya ng pagkakataon.

Sina Piolo at Ian, ang pinaka-top actor na laging napipili ng mga baguhang hubadera sa showbiz, dahil na rin sa angking sex appeal ng mga ito.

Anyway, hindi nagpahipo ng boobs si Cloe sa “Tahan” na siyang limitasyon niya.

Pero kung sina Piolo at Ian ang makakaeksena niya, hahayaan niyang maglaro ang mga kamay ng dalawa sa kanyang katawan.

May angking landi si Cloe sa mga halakhak nito at kilig sa pinag-usapan naming mga eksena nito sa “Tahan”.

Sabi pa niya sa leading man niyang si JC Santos, nabitin at nanghinayang siya dahil hindi niya nakita ang puwet ng aktor.

Hindi nagdetalye si Cloe, pero kuwento niya ay nakiusap siya sa writer nilang si Quinn Carillo, na bigyan siya ng malalang sex scene with JC.

Pero `yun nga, mukhang hindi niya natikman si JC.

Wish ni Cloe na mabigyan uli sila ng project ni JC para matikman na niya ito.

Naku, panoorin niyo ang “Tahan” na bida rin si Jaclyn Jose, sa direksyon ni Bobby Bonifacio sa Vivamax.