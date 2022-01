Bubble wrap ibawal sa online selling

Nanawagan ang isang solon sa Senado na aprubahan ang panukalang Single-Use Plastic Products Regulation Act sa gitna ng tumatambak na plastic bubble wrap waste kaugnay ng lumalakas na online selling.

Ayon kay Makati City Rep. Luis Campos Jr., dahil sa lumalaking online selling ay dumarami ang gumagamit ng bubble wrap na nagiging basura matapos na buksan ang binili.

“The problem with these elastic wraps with air-filled cushions is that they cannot be reused. Once they are ripped to open a package, the wraps get trashed and add to all the plastic waste escaping into our water environment,” sabi ni Campos.

Nanawagan si Campos sa mga online shopping company na hilingin sa kanilang mga logistic partner na maghanap ng maaaring ipalit sa bubble wrap upang maproteksyunan ang mga produktong kanilang dadalhin sa mga kustomer.

Ayon kay Campos naaprubahan ng Kamara ang House Bill 9147 noong Hulyo at nakabinbin ito ngayon sa Senado.

“We are now counting on the Senate to pass the measure without further delay,” sabi ni Campos. (Billy Begas)