Bubble training sa boxing, karate, taekwondo kasado

KABUUANG 83 pambansang atleta mula sa 19 na sports ang inaasahang sasabak sa mga Olympic qualifying events sa pagnanais na makatuntong sa gaganapin sunod na taon na Tokyo Olympics.

Ito ang sinabi ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman William “Butch” Ramirez kahapon sa programa ng ahensiya kung saan karamihan sa natukoy na mga atleta ay patuloy ang pagsasanay sa labas ng bansa.

Ipinaliwanag ni Ramirez na plano ng PSC na ipadala ang mga atleta mula sa tatlong combat sports na naghahangad makapasok sa 2021 Tokyo Olympics sa bubble training camp sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna.

Tinukoy ng PSC chief na umaasa ito na aabot sa 29 atleta at coaches mula sa boxing, taekwondo at karatedo ang sasailalim sa bubble training kung saan mananatili itong nakahawla sa pasilidad sa loob ng 90 araw.

Ang boxing ay may 16 katao na pinondohan ng P2 miyon habang ang taekwondo at karatedo ay may lima at walo katao na may P1 milyon at P1.5 m inilaan para sa training.

Nakapaloob sa budget ang bayad sa room at lodging, meals, snacks, gym rentals at paggamit sa pasilidad. (Lito Oredo)