ISANG taon pa lang sa Rain or Shine si rookie Adrian Wong pero memorable na sa kanya ang karanasan sa PBA Bubble.

Aniya, best experience ang bonding nilang magkaka-teammate.

“The camaraderie we had and just bonding as teammates,” pahayag ng basketbolista sa ibinahagi niyang picture nila ng koponan.

Nag-average si Wong sa Bubble ng 4.45 points, 1.00 rebounds at 0.73 assists. (Aivan Episcope)