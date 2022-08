BTS, Blackpink girian sa VMAs

Hindi na magkumahog ang mga Army at Blinks sa pangangampanya para sa BTS at Blackpink, respectively their fandom, upang hiranging Group of the Year sa nalalapit na MTV Video Music Awards 2022 ngayong Linggo.

Balak agawin ng Blackpink ang naturang parangal sa BTS, na tatlong sunod na taon nang hawak ang titulong ito. Malakas ang puwersa ngayon ng mga Blinks lalo’t active ngayon ang K-pop girl group sa bago nitong album na “Born Pink” at latest single na “Pink Venom”.

Sa mismong stage din ng VMAs ay magpe-perform nang live ang Blackpink, at mas magiging kumpleto ang kanilang gabi kung sila ang mag-uuwi ng titulo.

Hindi naman papayag ang Army na basta-basta na lang maagaw ang parangal sa BTS. All out din ang kanilang kayod upang makumbinsi ang madla at netizens na sila pa rin ang numero unong group sa buong mundo.

Target din ng BTS na gumawa ng history sa nasabing category. Kapag nakuha nila ang ikaapat na panalo, uungusan na nila ang bandang No Doubt na on record ay katabla nila sa ngayon.

Ramdam na ramdam na nga ang girian ng mga fan ng mga sikat na K-Pop group, lalo na sa social media sites.

Kabilang din sa nominado ang City Girls, Foo Fighters, Imagine Dragons, Måneskin, Red Hot Chili Peppers at Silk Sonic.

Maaaring bumoto para sa Group of the Year, Song of the Summer, at Album of the Year sa Instagram account ng MTV hanggang ngayong Sabado, August 27. na lamang. Kaya go na at ipaglaban ang inyong mga idol!

Ang VMA awarding ceremony ay gaganapin ngayong Linggo, Aug. 28 (Lunes ng umaga sa ‘Pinas) sa Prudential Center sa Newark, New Jersey, US. (Batuts Lopez)