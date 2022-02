Pinag-aaralan ng Financial Stability Coordination Council ang isyu ng cybersecurity bilang bahagi ng pagtitimbang sa mga problemang hinaharap ng mga financial institution para sa pagbalangkas sa mga paraan kung sino ang sasalo ng pagkalugi sakaling ma-hack ang isang bangko o financial institution.

“Certainly cybersecurity is an issue that the FSCC is looking at. It is part of the systemic risk crisis management framework that we will soon announce,” sabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Managing Director Noe Ravalo.

Ang FSCC ay binubuo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Finance, Insurance Commission, Philippine Deposit Insurance Corporation at Securities and Exchange Commission.

Sabi ni Ravalo, kinikilala ng BSP ang FSCC na marami mang ganansiya sa digitalization pagdating sa pananalapi, may kaakibat din itong responsibilidad na siguruhing ligtas ito para sa mga gumagamit.

Malaking bukol sa pagsulong sa e-commerce ang nangyaring hacking sa BDO Unibank Inc. bago mag-Pasko at ang pambibiktima sa mga public school teachers na nawalan ng pera sa Land Bank of the Philippines. (Eileen Mencias)