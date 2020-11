BSP tinangging gumastos ng milyones sa bagong logo

RP

Kinontra ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang report na nagsabing aabot sa P52.5M ang ginastos para sa bagong logo.

Sa nilabas na pahayag ng BSP, sinabi na ‘in-house talent’ ang gumawa ng kanilang logo.

“The Bangko Sentral ng Pilipinas informs the public that its new logo was developed by in-house talents who shared their skills in the process,” pahayag ng BSP.

“Thus, no procurement was required. There is no truth to reports that it spent millions of pesos in relation to its new logo.”

Ang report ay nagmula sa business news site na Bilyonaryo, kung saan sinabi ng website na sinubukan nilang kunin ang panig ni BSP corporate affairs office manager Elisha Lirios noong November 20 at 21, bago ilabas ang istorya.