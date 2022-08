BSP tinaas interes sa utang

Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang interest rates nito ng kalahating porsyento o 0.50% para maapula ang pagsirit ng mga presyo ng mga bilihin.



Sabi ni BSP Governor Felipe Medalla, malakas ang mga puwersang nagtutulak pataas sa mga presyo tulad ng mahal na presyo ng langis at iba pang commodities sa world market, suplay ng isda, nagmamahal na presyo ng asukal, at mga petisyon para itaas ang pamasahe na lalo lamang magpapamahal sa presyo ng mas marami pang mga produkto.

Sa meeting ng Monetary Board kahapon, tumaas pa rin ang forecast sa inflation para ngayong taon. Ang inflation ay ang bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin at mandato ng BSP na masegurong stable ang mga presyo.

Ayon sa BSP, 5.4% na ang forecast nitong inflation para ngayong taon, mas mataas kaysa sa 5.0% na forecast nito nung June 23 at higit na mas mataas sa forecast nito noong Mayo na 4.6%.

Sabi ni Medalla, tataas pa ang inflation sa susunod na mga buwan ngunit masigla naman ang ekonomiya kaya’t kakayanin nito ang pagtaas ng interest rates.

Ang interest rates ng BSP ay isa sa mga nagsisilbing basehan ng interes na sinisingil ng mga bangko sa pautang. ‘Pag nagtataas ang interes sa pautang, nababawasan ang perang umiikot sa ekonomiya at bumabagal ang pagtakbo nito ngunit may kaakibat itong pagbagal naman sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Paliwanag ni Medalla, hindi sinasakripisyo ng BSP ang paglago ng ekonomiya para lamang mapababa ang inflation dahil kailangang tignan ang epekto nito sa mas mahabang panahon.

“This is not really a trade off between outputs and inflation,” sabi ni Medalla. “If you take a longer run view, in general, there is no trade off.” (Eileen Mencias)

