BSP sa mga bangko: Gulanit na pera tanggapin

Pinaalalahanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang mga bangko na tanggapin ang mga gula-gulanit na pera o mga kaduda- dudang pera at dalhin sa BSP para mausisa.

Ayon sa BSP kahapon, ang mga perang gula-gulanit ay papalitan sa halaga nito kung 3/5 pa ito ng original size, may naiiwan pang pirma ang pangulo ng Pilipinas at ang BSP governor, at may mga security thread, maliban kung kinain na ng hayop o insekto.

Kung ang mga security thread naman ay sadyang tinanggal, hindi ito papalitan ng BSP.

May patakaran ang BSP na tinatawag na Clean Note Policy kung saan inaalis nito sa sirkulasyon ang mga gula-gulanit na perang papel at pinapalitan ng malilinis at malulutong na pera. Ang mga gula-gulanit ay sini-shred at dinadala sa dumpsite. (Eileen Mencias)