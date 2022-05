BSP pinasilip plastic na P1K

Ipinasilip na ng Note Printing Australia kay Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Benjamin Diokno ang kauna-unahang plastic na perang ilalabas sa bansa.

Sa event sa residence ni Australian Ambassador to the Philippines Steven Robinson, tinanggap ni Diokno ang uncut na 1,000 polymer banknotes.

Ang plastic na pera ay ginawa ng Note Printing Australia, isang subsidiary ng Australian Central Bank.

Ang Australia ang isa sa mga kauna-unahang gumamit ng plastic na pera sa mundo.

Nasa P3.7 bilyon o AU$100.6 milyon ang gagastusin ng BSP para sa mga bagong P1,000 na plastic na papel na sa Abril planong ilabas.

Tinanggal sa bagong ilalabas na plastic na 1,000 na pera ang larawan ng tatlong bayani noong World War II na sina Jose Abad Santos, dating chief justice ng bansa at naging Acting Commander in Chief noong World War II, Brigadier General Vicente Lim na nag-survive sa Bataan death march at Josefa Llanes-Escoda na lumaban din sa mga hapon at nagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. (Eileen Mencias)