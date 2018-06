BSP, NBI pinakilos vs sindikato ng pekeng pera

Kinalampag ng isang kongresista ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at ang Anti-Cybercrime Unit ng National Bureau of Investigation (NBI) para kumilos laban sa mga sindikato na gumagawa at nagpapakalat ng pekeng pera.

Binigyang-diin din ni Leyte Rep. Henry Ong, vice chairman ng House committee on banks and financial intermediaries, na habulin din ng mga awtoridad ang nagpapalutang ng mga pekeng balita o fake news tungkol sa mga pekeng pera.

Ayon sa mambabatas, dapat magsanib puwersa ang BSP at NBI upang matunton, matukoy at madakma ang mga galamay na sangkot sa iligal na gawain.

Malaking perwisyo aniya ang idudulot ng mga pekeng pera sa negosyo at ekonomiya.

“Both the BSP and NBI have the law, regulations, and it means to protect the integrity of Philippine currency. They must use these to the fullest. All these fake news and fake bills must not be taken lightly,” pahayag ni Ong.