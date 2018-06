BSP execs, maoy labing taas ug suwelodo sa 2017-COA

Ang mga opisyal gihapon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang nagdawatan ug labing taas nga suweldo sa 2017, kini base sa Report on Salaries and Allowances sa Commission on Audit (COA).

Si BSP Governor Nestor Espenilla Jr., nakadawat ug P14.920 milyon.

Misunod si BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo (P13.5 milyon) nga gisundan ni Development Bank of the Philippines Chief Executive Officer Cecilia Borromeo (P12.46 milyon).

Ang ika upat nga labing taas nga nagdawatan ug dakung suweldo si Solicitor General Jose Calida nga mikita og P10.017 milyon.

Gisundan kini ni BSP Deputy Governor Maria Almasara Amador (P10.16 milyon) ug nagsunod kaniya si Supreme Court Associate Justice Presbitero Velasco Jr., (P9.59 milyon).

Ang milangkob sa top 10 mao silang BSP Assistant Governor Wilhelmina Mañalac (P9.28 milyon), Senior Assistant Governor Ma. Ramona Gertrudes Santiago (P9.24 milyon), Monetary Board members Felipe Medalla (P8.869 milyon) ug Juan de Zuñiga Jr. (P8.868 milyon).

Si ousted SC Chief Justice Maria Lourdes Sereno mikita kinig P6.49 milyon.

Sa Government Service Insurance System (GSIS), ang labing dakung suweldo si Senior Vice-President Maria Obdulia Vitug-Palanca (P6.1 milyon). Si Philippine Charity Sweepstakes Office chairman Alexander Balutan maoy ika 38 nga dapit ug mikitag (P5.76 milyon).