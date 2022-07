BSP: Babaha ng bagong P1K sa 2023

Maglalabas ng dagdag na P1,000 polymer bills ang Bangko Sentral Sentral (BSP) sa susunod na taon para makita kung paano ito nagagamit nang maayos ng publiko.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni BSP Strategic Communications and Advocacy Managing Director Tony Lambino na 0.7% pa lamang ng mga bagong P1,000 bill ang inilabas sa sirkulasyon para ma-testing ang mga bagong polymer bill.

Sinabi ni Lambino na dadagdagan pa ng BSP ang ipakakalat nitong P1,000 na perang plastic sa sirkulasyon at magi¬ging 3 sa bawat 10 na P1,000 ay magi¬ging plastic na sa susunod na taon.

“By next year maybe nasa 30% na tayo and it wont be half of the bills, gusto lang nating malaman how does it perform under Philippine conditions. Ang na-release for circulation sa ngayon ay mga 0.7 % of the P1,000 notes. Ang pag-circulate natin ng polymer bills ay isang test circulation,” ani Lambino.

Nais aniyang ma-testing ng BSP kung ang inilabas nilang polymer bills ay kasing tibay gaya ng ginagamit sa ilang mga bansa.

“Gusto nating malaman kung ‘yong mga benepisyo na na-report ng ibang mga bansa tulad ng Canada, United Kingdom at Austria ay mas matibay two to five times compared to paper bank,” dagdag ni Lambino.

Nais ding ma-test ng BSP kung talagang environmental friendly ang mga polymer bill kapag hindi na ito maaaring mapakinabangan.

Ayon pa sa BSP, ang isang wrapper ng pera ay may 100 piraso at may 10 wrapper sa bawat bundle. Ang inorder ng BSP sa Australia ay para sa 500 milyong piraso ng P1000 na plastic na pera at P3.7 bilyon ang kontrata para dito, halos kalahati na ng ginastos nakaraang taon para sa pag-iimprenta ng lahat ng perang papel. (Aileen Taliping/Eileen Mencias)