BRT Sumisip kampeon sa PBA D-League

KUMAPIT hangang dulo ang BRT Sumisip Basilan-St. Clare para pabagsakin ang Marinerong Pilipino, 63-60, tanghaling mga kampeon sa 2019 PBA D-League Foundation Cup Lunes sa Paco Arena sa Maynila.

Ibinuhos ni Jhaps Bautista ang 18 points at eight rebounds, kabilang ang split free throw sa natitirang 1.5 segundo para ibigay sa Saints ang unang korona sa D-League.

Katuwang ni Bautista si Leo Gabo na may 12 points, seven assists at five rebounds, pinakamatindi ang go-ahead trey sa natitirang 3:21 para ibigay ang abante, 59-57, sa paupos na segundo ng laro.

Nagdagdag si Alfred Batino ng 11 markers, seven boards at three dimes para sa BRT Sumisip-St. Clare.

“”Hindi bumitaw ang mga bata even after we lost Game 1 by a big margin. ‘Yun ang reward para sa amin,” maluha-luhang kwento ni coach Stevenson Tiu, na natapos din ang tagtuyot sa unang korona sa PBA D-League makalipas ang mga bigong subok kasama ang Che’Lu Bar and Grill noong nagdaang season.

“Yun ang wish ko for how many years sa D-League. Palagi akong second place but this one, yun ang difference dahil ngayon puro young ones na. Maybe it’s destined for me.” (Aivan U. Episcope)