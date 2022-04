Brownlee magiging halimaw sa finals

NAKA-de-kuwatro na si Justin Brownlee sa finals ng PBA Governors Cup, inaabangan ang makakatapat ng Ginebra.

Apat sa huling limang edisyon ng season-ending conference ay bida si Brownlee. Kampeon ang Ginebra noong 2019-2020 bago nawala ang import-laced tournament dahil sa pandemic.

Si Tony Bishop ng Meralco o si Mike Harris ng Magnolia ang makaka-showdown ng Gin King resident import sa championship.

“The two are very tough imports,” ani Brownlee. “They’ve proven that the whole eliminations and in the playoffs.”

Si Allen Durham ng Bolts ang huling hinarap ng Ginebra sa titulo.

Ngayon ay mapapalaban na naman si Brownlee sa matibay na counterpart.

“Whoever it is, I’m just expecting a tough battle,” giit ni Brownlee.

Si Brownlee din ang nag-take charge nang sipain ng Gins ang NLEX sa semifinals, humarabas ng 47 points sa 112-93 series clinching win. (VE)