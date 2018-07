Brownlee, Gins totomain

Game 2 vs Meralco Bolts

Mga Laro Ngayon: (Smart Araneta Coliseum)

4:30 pm – Meralco vs. Ginebra

7:00 pm – SMB vs. TNT

INAASAHAN ni Tim Cone ang mas mabangis na Meralco sa Game 2 ng quarterfinals ng PBA Commissioner’s Cup sa first game mamaya sa Smart Araneta Coli­seum, bago ang bakbakan din ng San Miguel Beer at TNT KaTropa.

Parehong nakauna ang Ginebra, 88-81, at SMB, 121-110, tatangkain nang tapusin ang best-of-three series para pumalaot sa semifinals.

“They’re gonna come out with great force to start the game and we gotta come out with our own force and see if we can beat it,” pahayag ni Cone. “You meet force with force. That’s the only way you could do it.”

Hindi mabasag ng Gins ang depensa ng Bolts sa first half, sinabayan pa ng mainit na outside shooting ng mga bataan ni Norman Black at umagwat ang Meralco ng 45-38 sa break hanggang 50-40 sa third.

Pero nang magsimulang pumalya ang 3-point shooting ng Bolts, nakabalik ang Ginebra at inagaw ang manibela, 67-62, papasok ng fourth.

“They started missing a few 3s. That allowed us to get into transition better. We play a bit better in the open court,” dagdag ni Cone.

Sa kabuuan ay 9 for 30 sa 3-point range ang Bolts, 7 for 22 ang Gin Kings.

Muling nanguna sa Ginebra ang 25 points, 9 rebounds, 6 assists at tig-2 steals at blocks ni Justin Brownlee. May 14 pa si Joe Devance, at 13 points, 7 rebounds kay Greg Slaughter.

Pinuri ni Cone ang inilaro ng kanyang bigs na sina Slaughter at Japeth Aguilar sa pag-neutralize kay Bolts import Arinze Onuaku na nalimitahan sa 12 points pero may 18 rebounds.

“Greg did a good job on Onuaku tonight. Japeth came out and got a couple of steals from the post,” dagdag ng coach.