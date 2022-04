Brownlee, Ginebra tatagayin korona

Laro ngayon: (Araneta Coliseum)

Game 6/Best-of-7 Finals

6:00pm – Meralco vs Ginebra

(Gins angat sa serye, 3-2)

Kumakatok na sa titulo ang Ginebra, sa pang-apat sa huling limang taon ay puwede nang itaas muli ang PBA Governors Cup trophy.

Pang-apat din kung sakali na bibiktimahin nila ang Meralco.

Dalawa pa ang tsansa nina Scottie Thompson, LA Tenorio, Christian Standhardinger, Justin Brownlee – una sa Game 6 mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Sa pangunguna nina Brownlee at Thompson, itinakbo ng Gins ang 115-110 win noong Easter Sunday tungo sa 3-2 lead sa best-of-seven.

“To close out a series is very tough,” giit ni Best Player of the Conference Thompson, humablot ng offensive rebound bago ibinaon ang pamatay na tres na umapula sa rally ng Bolts.

“We’ll focus on the game at hand Wednesday. Pero ‘pag andiyan ang ‘Sixth Man’ namin (crowd), kaya yan.”

Kahit si Arvin Tolentino na pinag-start ni coach Tim Cone ay nakapag-ambag ng 16.

Kapag maganda muli ang ikot ng bola, mapapadali ang buhay sa Ginebra gunners.

Noong huli ay naka-30 sila kumpara sa 18 ng Bolts. May 11 dimes si Thompson, 7 kay Tenorio at 5 kay Brownlee. (VE)